Denzel Dumfries si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un infortunio al piede, con l'obiettivo di recuperare al più presto e tornare ai massimi livelli. L'esterno si trova attualmente ai box da alcune settimane, e l'operazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero.

© Internews24.com - Dumfries verso l’operazione: il suo obiettivo è tornare al top per questo appuntamento

Inter News 24 Denzel Dumfries, ai box da alcune settimane per un infortunio al piede, si avvia all’operazione chirurgica. L’obiettivo è tornare al top per questo appuntamento. Salvo clamorosi colpi di scena, come riportato da Tuttosport, l’esterno olandese Denzel Dumfries ricorrerà all’intervento chirurgico per risolvere il fastidioso problema tendineo al piede sinistro che lo tormenta dal contrasto subito contro la Lazio il 9 novembre. Inizialmente il guaio era sembrato lieve, tanto che il giocatore aveva continuato a giocare e aveva risposto alla chiamata in Nazionale, ma il dolore è presto diventato insopportabile durante gli allenamenti. Internews24.com

Dumfries ??????

