Due auto si scontrano una si ribalta e travolge un uomo che passeggia sul marciapiede | morto sul colpo

Nel pomeriggio di ieri, a Vespolate in provincia di Novara, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 59 anni, Massimo Ranghino. Due auto sono state coinvolte nello scontro, con una che si è ribaltata e ha travolto il pedone, rimasto ucciso sul colpo. L’incidente ha avuto luogo in un momento e in un luogo apparentemente casuali, evidenziando la pericolosità delle strade e la fragilità della vita.

Nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Un uomo di 59 anni, Massimo Ranghino, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio, dopo essere stato investito da un'auto a Vespolate in provincia di Novara. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione, il.

