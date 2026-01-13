Dove vedede Million Dollar One Point Slam streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Il 14 gennaio alle 9.30 (19.30 locali), alla Rod Laver Arena di Melbourne, si svolge il torneo esibizione Million Dollar One Point Slam, con un montepremi di un milione di dollari. Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, parteciperanno altri tennisti di rilievo. In questo articolo troverai le informazioni su come seguire l’evento in streaming gratuito e in diretta TV in chiaro.

Mercoledì 14 gennaio alle ore 9.30 (le 19.30 locali) alla “Rod Laver Arena” di Melbourne, sarà in programma il torneo esibizione “Million Dollar One Point Slam“, ovvero un nuovo format che metterà in palio un montepremi di un milione di dollari e vedrà la partecipazione, oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche di Nick . Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Sinner al Million Dollar One Point Slam: quando si gioca, come funziona e dove vederlo in TV

Leggi anche: Quando gioca Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026: come funziona e dove vederlo in tv

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sinner e Alcaraz mercoledì al Million $ 1 Point; Dove vedere in tv Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026?; Million Dollar 1 Point Slam in Diretta Streaming | IT; Dove vedere Sinner al Million Dollar 1 Point Slam in streaming, aspettando il primo vero Slam di stagione.

Sinner al Million Dollar One Point Slam: quando si gioca, come funziona e dove vederlo in TV - Si gioca mercoledì 14 gennaio alle ore 9:30, con partite che durano un solo punto. fanpage.it