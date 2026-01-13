Dove vedede Million Dollar One Point Slam streaming gratis e diretta TV in chiaro?
Il 14 gennaio alle 9.30 (19.30 locali), alla Rod Laver Arena di Melbourne, si svolge il torneo esibizione Million Dollar One Point Slam, con un montepremi di un milione di dollari. Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, parteciperanno altri tennisti di rilievo. In questo articolo troverai le informazioni su come seguire l’evento in streaming gratuito e in diretta TV in chiaro.
Mercoledì 14 gennaio alle ore 9.30 (le 19.30 locali) alla "Rod Laver Arena" di Melbourne, sarà in programma il torneo esibizione "Million Dollar One Point Slam", ovvero un nuovo format che metterà in palio un montepremi di un milione di dollari e vedrà la partecipazione, oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche di Nick .
