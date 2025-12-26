Boom in sala per Checco Zalone | ecco di cosa parla il film ‘Buen Camino’ Trama e curiosità
Roma, 26 dicembre 2026 – Esordio boom per il nuovo film di Checco Zalone: uscito nelle sale il giorno di Natale, ‘ Buen Camino ’ ha incassato al botteghino cifre da record che non si registravano dal 2011. Batte ‘Avatar: Fuoco e cenere’ e traina il mercato cinematografico italiano, riportandolo a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, ieri 25 dicembre, la nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante ha incassato oltre 5,6 milioni di euro e ha raggiunto una quota del 78,8% del mercato: il box office ha superato i 7 milioni di euro segnando un ritorno a livelli che non si registravano da almeno tredici anni, con un successo omogeneo dal Nord al Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
