Dopo 15 anni torna il Giro di Sardegna! Le tappe dell’edizione 2026 | parata di stelle a Cagliari

Nel 2026 torna il Giro di Sardegna, dopo 15 anni di pausa. L’edizione 2026 si svolgerà dal 25 febbraio al 1° marzo, articolata in cinque tappe. L’evento rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di ciclismo e per la regione, che accoglierà atleti di rilievo nazionale e internazionale. La manifestazione promette un percorso vario e spettacolare, valorizzando il territorio e la tradizione sportiva dell’isola.

Dopo 15 anni di assenza tornerà nel 2026 il Giro di Sardegna, che si disputerà in cinque tappe dal 25 febbraio al 1° marzo. L'evento è stato presentato ufficialmente oggi a Cagliari, presso la sede dell'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, anche alla presenza di qualche stella del passato come Fabio Aru, Claudio Chiappucci ed in collegamento video Gianni Bugno e Francesco Moser. In passato la corsa isolana rappresentava un appuntamento di spicco nel calendario ciclistico internazionale ad inizio stagione, accogliendo le migliori squadre e alcuni grandi campioni. Nell'albo d'oro troviamo infatti alcuni nomi leggendari come Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Vittorio Adorni, Marino Basso, Giuseppe Saronni e Peter Sagan, a conferma del prestigio di una competizione nata nel lontano 1958.

