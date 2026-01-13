Donna scippata mentre cammina all'Arenella cade e batte la testa | arrestato 46enne era in semilibertà

Un uomo di 46 anni, in regime di semilibertà, è stato arrestato a Napoli dopo aver scippato una donna di 77 anni all’Arenella. L’incidente è avvenuto il 9 ottobre, quando la donna è caduta e ha riportato una ferita alla testa. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno identificato e fermato il sospettato.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Napoli. Lo scorso 9 ottobre, il 46enne ha scippato una donna di 77 anni, che è caduta e ha battuto la testa.

