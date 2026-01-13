Discarica crollata a Cebu nelle Filippine | sale a undici il bilancio delle vittime

Un crollo in una discarica a Cebu, nelle Filippine centrali, ha causato la morte di undici persone. L’incidente si è verificato nell’impianto di Binaliw, e le operazioni di ricerca dei dispersi sono in corso. La notizia evidenzia le criticità legate alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza delle infrastrutture ambientali nella regione.

Tragedia nell'impianto di Binaliw. È salito a undici il numero delle persone decedute nel crollo di una discarica nelle Filippine centrali, mentre continuano senza sosta le ricerche dei dispersi. La frana si è verificata la scorsa settimana nell'impianto di Binaliw, a Cebu City, dove al momento dell'incidente erano presenti oltre cento lavoratori. Finora dodici persone sono state estratte vive, ma più di venti risultano ancora irrintracciabili. Speranze ridotte ma ricerche ancora in corso. Subito dopo il disastro, la possibilità di trovare superstiti sembrava minima: enormi quantità di rifiuti e detriti hanno sommerso l'area, rendendo estremamente difficili le operazioni di soccorso.

