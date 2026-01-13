Discarica crolla e travolge gli operai | almeno undici morti e molti dispersi nelle Filippine
Il crollo di una discarica a Binaliw, Cebu, ha provocato la morte di almeno undici operai e diversi dispersi. Le autorità stanno conducendo ricerche e indagini per accertare le cause dell’incidente e valutare la gestione dei rifiuti nella zona. La tragedia evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla manutenzione delle strutture di smaltimento dei rifiuti nelle Filippine.
Sale a 11 il bilancio del crollo della discarica di Binaliw a Cebu: oltre 20 dispersi, ricerche in corso e indagini su cause e gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tifone Kalmaegi, almeno 188 morti nelle Filippine: distruzione e dispersi anche in Vietnam
Leggi anche: Tragedia nella discarica, crolla montagna di rifiuti: decine di operai dispersi
Discarica crolla e travolge gli operai: almeno undici morti e molti dispersi nelle Filippine - Sale a 11 il bilancio del crollo della discarica di Binaliw a Cebu: oltre 20 dispersi, ricerche in corso e indagini su cause e gestione dei rifiuti ... fanpage.it
Frana in una discarica nelle Filippine, molte persone travolte: morti e dispersi - Il dramma è avvenuto nel cuore del Paese: i soccorritori sono al lavoro da ore per trovare i dispersi dopo la frana nella discarica di Binaliw ... notizie.it
Crollo della discarica nelle Filippine: ultime notizie su vittime e operazioni di soccorso - Un grave crollo di rifiuti in una discarica a Cebu ha provocato numerosi morti e dispersi, attivando immediatamente le operazioni di soccorso. notizie.it
Crolla una discarica alta come un palazzo di 20 piani: travolte case e persone. "Morti e decine di dispersi" >> https://buff.ly/5KOj5Vs - facebook.com facebook
Tragedia nelle Filippine, crolla una discarica: almeno 4 morti e decine di dispersi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.