Discarica crolla e travolge gli operai | almeno undici morti e molti dispersi nelle Filippine

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crollo di una discarica a Binaliw, Cebu, ha provocato la morte di almeno undici operai e diversi dispersi. Le autorità stanno conducendo ricerche e indagini per accertare le cause dell’incidente e valutare la gestione dei rifiuti nella zona. La tragedia evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla manutenzione delle strutture di smaltimento dei rifiuti nelle Filippine.

Sale a 11 il bilancio del crollo della discarica di Binaliw a Cebu: oltre 20 dispersi, ricerche in corso e indagini su cause e gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Tifone Kalmaegi, almeno 188 morti nelle Filippine: distruzione e dispersi anche in Vietnam

Leggi anche: Tragedia nella discarica, crolla montagna di rifiuti: decine di operai dispersi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

discarica crolla travolge operaiDiscarica crolla e travolge gli operai: almeno undici morti e molti dispersi nelle Filippine - Sale a 11 il bilancio del crollo della discarica di Binaliw a Cebu: oltre 20 dispersi, ricerche in corso e indagini su cause e gestione dei rifiuti ... fanpage.it

discarica crolla travolge operaiFrana in una discarica nelle Filippine, molte persone travolte: morti e dispersi - Il dramma è avvenuto nel cuore del Paese: i soccorritori sono al lavoro da ore per trovare i dispersi dopo la frana nella discarica di Binaliw ... notizie.it

discarica crolla travolge operaiCrollo della discarica nelle Filippine: ultime notizie su vittime e operazioni di soccorso - Un grave crollo di rifiuti in una discarica a Cebu ha provocato numerosi morti e dispersi, attivando immediatamente le operazioni di soccorso. notizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.