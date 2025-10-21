Tar boccia dimensionamento scolastico in Campania | stop al taglio dei Dirigenti

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il ministero dell’Istruzione. Al centro della questione, il modo in cui vengono determinati i numeri del personale dirigenziale scolastico. La normativa in vigore, introdotta dalla legge 197 del 2022, prevede infatti una riorganizzazione delle istituzioni scolastiche secondo logiche di “ridimensionamento” basate su stime nazionali. La Regione Campania ha contestato il criterio adottato, ritenendolo non aderente alla realtà del territorio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tar boccia dimensionamento scolasticoDIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, ACCOLTO IL RICORSO DELLA REGIONE: STOP AL TAGLIO DEI DIRIGENTI IMPOSTO DAL MINISTERO - Si tratta di un risultato straordinario a difesa dell'autonomia scolastica e delle scuole della Campania, per evitare tagli di risorse e personale. Come scrive regione.campania.it

Giunta Rocca bocciata: arrivato lo stop al dimensionamento scolastico da parte del TAR - Dallo scorso dicembre molte polemiche si sono susseguite sullo sciagurato piano di dimensionamento scolastico presentato e voluto dalla giunta guidata dal presidente Rocca. Si legge su lagone.it

L'Umbria ricorre al Tar contro il dimensionamento scolastico - La Regione Umbria annuncia il ricorso al Tar contro il decreto ministeriale che aggiorna i criteri per la distribuzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi amministrativi nelle scuole ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tar Boccia Dimensionamento Scolastico