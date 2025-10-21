Tar boccia dimensionamento scolastico in Campania | stop al taglio dei Dirigenti
Il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il ministero dell’Istruzione. Al centro della questione, il modo in cui vengono determinati i numeri del personale dirigenziale scolastico. La normativa in vigore, introdotta dalla legge 197 del 2022, prevede infatti una riorganizzazione delle istituzioni scolastiche secondo logiche di “ridimensionamento” basate su stime nazionali. La Regione Campania ha contestato il criterio adottato, ritenendolo non aderente alla realtà del territorio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
ROME FILM FEST - IL GRANDE BOCCIA Stasera lunedì 20 ottobre la nuova edizione di Festa del Cinema di Roma approda al Cinema più Indie della Capitale con un’imperdibile selezione di film in programmazione ogni sera per tutta la settimana. Al via st - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia correrà alle prossime elezioni regionali in Campania con “Dimensione Bandecchi”, la lista del sindaco di Terni. Che per lanciare la candidatura, ha detto: "Maria Rosaria e io ci siamo sposati, finché morte non ci separi”. Un matrimonio, p - X Vai su X
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, ACCOLTO IL RICORSO DELLA REGIONE: STOP AL TAGLIO DEI DIRIGENTI IMPOSTO DAL MINISTERO - Si tratta di un risultato straordinario a difesa dell'autonomia scolastica e delle scuole della Campania, per evitare tagli di risorse e personale. Come scrive regione.campania.it
Giunta Rocca bocciata: arrivato lo stop al dimensionamento scolastico da parte del TAR - Dallo scorso dicembre molte polemiche si sono susseguite sullo sciagurato piano di dimensionamento scolastico presentato e voluto dalla giunta guidata dal presidente Rocca. Si legge su lagone.it
L'Umbria ricorre al Tar contro il dimensionamento scolastico - La Regione Umbria annuncia il ricorso al Tar contro il decreto ministeriale che aggiorna i criteri per la distribuzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi amministrativi nelle scuole ... Da ansa.it