diMartedì Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospiti

Stasera, 13 gennaio 2026, torna su La7 il talk di approfondimento politico ed economico diMartedì, condotto da Giovanni Floris. Per questa prima puntata dell’anno, tra gli ospiti figurano Giuseppe Conte e Pier Luigi Bersani. L’appuntamento offre un’occasione di analisi e confronto sui temi attuali, in un contesto di informazione sobria e puntuale.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 13 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 13 gennaio 2026. La nuova puntata si apre con un’analisi sui piani della premier Giorgia Meloni per il 2026 e sul lavoro della politica, che scalda i motori in vista delle Elezioni Politiche del prossimo anno. Al centro anche l’appuntamento con il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che divide maggioranza e opposizioni, ma anche le linee di frattura tra gli schieramenti sugli eventi di politica estera che stanno monopolizzando l’attenzione mondiale: dalle mosse di Trump su Venezuela, Colombia e Cuba alla crisi iraniana, fino alle vicende interne degli Stati Uniti e alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì, Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospiti Leggi anche: diMartedì, Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospiti Leggi anche: diMartedì, Pier Luigi Bersani e Nicola Gratteri tra gli ospiti di Floris Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. diMartedì Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospiti. diMartedì, Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospiti - diMartedì: Giovanni Floris torna su La7 con un approfondimento sull'operato del Governo per il 2026. davidemaggio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.