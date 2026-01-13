Diciassettenne aggredito a Vasto | è stato operato alla mandibola

Un diciassettenne di Vasto, vittima di un'aggressione avvenuta nella notte di sabato, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla mandibola. L'incidente si è verificato nel fine settimana e l'intervento, effettuato oggi 13 gennaio, mira a riparare i danni riportati durante l'aggressione. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità locali.

