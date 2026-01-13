Denunce per spaccio e sequestri Ecco cosa sta succedendo nei canapa store di Roma

Durante le prime due settimane di dicembre, i canapa store di Roma hanno registrato il più alto numero di sequestri e denunce per spaccio dall’entrata in vigore del decreto sicurezza. Questa situazione evidenzia un’intensificazione dei controlli e delle operazioni delle autorità, influenzando il settore e la sua regolamentazione. Analizzare questi sviluppi è fondamentale per comprendere le dinamiche attuali del mercato e le sfide legali che ne derivano.

Nelle prime due settimane di dicembre i negozi di canapa hanno subìto il numero più alto di sequestri da quando è entrato in vigore il decreto sicurezza. Secondo le stime di Canapa Sativa Italia (una delle associazioni di categoria che unisce gli operatori del settore) sono stati effettuati circa.

Prosegue l’azione del Comando Provinciale sul territorio. Dopo le festività natalizie, pattuglie e controlli rafforzati hanno portato a denunce, sequestri e interventi mirati contro microcriminalità, spaccio e degrado urbano https://ta4.us/nSdocE6 - facebook.com facebook

Regolamenti di conti, armi, spaccio: otto arresti, 12 denunce e 24mila euro sequestrati a Prato x.com

