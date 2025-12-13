Controllo in un negozio di canapa a Rimini | sequestri e due denunce

Il 13 dicembre 2025, la polizia di Rimini ha effettuato un controllo presso un negozio specializzato in prodotti a base di canapa. L’intervento, avvenuto l’11 dicembre, ha portato al sequestro di merce e alla denuncia di due persone. L’operazione si inserisce nell’attività di monitoraggio e repressione delle attività illegali legate alla vendita di prodotti derivati dalla canapa.

Rimini, 13 dicembre 2025 - È scattato l’11 dicembre scorso il controllo della polizia di Stato di Rimini all’interno di un negozio di prodotti estratti dalla canapa. Durante l’ispezione, condotta da personale della Squadra Mobile, gli agenti hanno rinvenuto un quantitativo rilevante di merce presente sugli scaffali e nel retro dell’esercizio. In particolare sono state trovate circa mille bustine contenenti infiorescenze di canapa, 241 boccette di oli derivati dalla canapa e una cinquantina di fiale di liquidi destinati all’utilizzo nelle sigarette elettroniche, anch’essi ottenuti dalla canapa. Al termine delle verifiche è scattato il sequestro di circa 5,5 chilogrammi di sostanza stupefacente e di quasi tre litri di liquidi derivati dalla canapa. Ilrestodelcarlino.it Cannabis light, anche a Rimini scatta l’ora dei sequestri: denunciati titolari e gestore di negozio - L’11 dicembre scorso, la Polizia di Stato ha effettuato il controllo di un negozio di prodotti estratti dalla Canapa a Rimini, contesto in cui personale della ... chiamamicitta.it

Rimini, vendevano prodotti illegali estratti dalla canapa, due denunce - Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato ha effettuato il controllo di un negozio di prodotti estratti dalla canapa a Rimini, contesto in cui ... corriereromagna.it

18500€. Negozio RC Orologi, situato in Via A. Poerio 22 a Mestre (Venezia), vende Rolex Gmt Master 2 Pepsi acciaio. 40mm. Anno 2025. Nuovo mai indossato completo full set. Referenza 126710BLRO. Valuto permute (non a distanza) , con controllo in nego - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Controllo in un negozio di canapa a Rimini: sequestri e due denunce

Coltivava marijuana in un negozio di articoli da regalo nel Veronese, denunciato

Video Coltivava marijuana in un negozio di articoli da regalo nel Veronese, denunciato Video Coltivava marijuana in un negozio di articoli da regalo nel Veronese, denunciato