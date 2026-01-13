Analisi di Den Bosch-PSV, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Olanda in programma il 14 gennaio 2026 alle 18:45. La sfida vede la capolista dell’Eredivisie affrontare una squadra di livello inferiore, dopo anni di assenza. Qui troverete formazioni, quote e pronostici per una partita che può riservare sorprese, considerando le differenze di categoria e le recenti prestazioni delle due formazioni.

Dopo molti anni Den Bosch e PSV Eindhoven tornano a sfidarsi negli ottavi di finale di coppa, con i padroni di casa che militano in Eerste Divisie e sono in lotta per un posto nei playoff ma molto lontani dalla promozione diretta. Dovrebbe essere poco più che una formalità per la squadra di Peter Bosz, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Den Bosch-PSV (Coppa d'Olanda, 14-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta breve per la capolista dell'Eredivisie

