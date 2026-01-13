Den Bosch-PSV Coppa d’Olanda 14-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Den Bosch e PSV Eindhoven, in programma il 14 gennaio 2026 alle ore 18:45 in occasione degli ottavi di finale della Coppa d’Olanda. La partita vede due squadre con storie e obiettivi diversi: il Den Bosch, in lotta per i playoff in Eerste Divisie, e il PSV, grande protagonista in Eredivisie. Ecco formazioni, quote e pronostici aggiornati per questa sfida.

Dopo molti anni Den Bosch e PSV Eindhoven tornano a sfidarsi negli ottavi di finale di coppa, con i padroni di casa che militano in Eerste Divisie e sono in lotta per un posto nei playoff ma molto lontani dalla promozione diretta. Dovrebbe essere poco più che una formalità per la squadra di Peter Bosz.

