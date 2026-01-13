Degrado Galleria Umberto il rilancio resta sulla carta Il Comune | Ora i cancelli

La Galleria Umberto I di Napoli attende ancora l’installazione dei cancelli annunciata, suscitando interrogativi sulla tempistica del progetto di rilancio. Il Comune ha recentemente comunicato l’intervento, ma i lavori non sono ancora iniziati. La questione rimane al centro del dibattito cittadino, sollevando dubbi sulle effettive priorità e sulle modalità di intervento per garantire sicurezza e valorizzazione di questo importante spazio pubblico.

Come mai non sono ancora partiti i lavori per l?installazione dei cancelli alla Galleria Umberto I? Il tema è caldo e la domanda circola più che mai tra gli stessi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Degrado Galleria Umberto il rilancio resta sulla carta. Il Comune: «Ora i cancelli» Leggi anche: Cancelli Galleria Umberto I, slitta l’ok al progetto esecutivo Leggi anche: Giochi, laboratori e incontri: le piazze Umberto e Battisti si animano per combattere il degrado Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, Galleria, degrado nell’area dell’Angiporto: «Mai installati i cancelli annunciati»; Galleria Umberto, il degrado resiste e i cancelli restano un miraggio; Galleria Umberto I a Napoli, il Comune: sprint bonifiche. Polemica sui cancelli “fantasma”. Galleria Umberto, il degrado resiste e i cancelli restano un miraggio - All’Angiporto della Galleria Umberto il degrado aumenta e i cancelli annunciati dal Comune non vengono installati. stylo24.it

Napoli, Galleria, degrado nell’area dell’Angiporto: «Mai installati i cancelli annunciati»» - Mentre avanza il degrado nella zona dell’Angiporto della Galleria Umberto, si è al momento persa traccia dei lavori per l’installazione dei cancelli. ilmattino.it

Galleria Umberto I a Napoli, il Comune: sprint bonifiche. Polemica sui cancelli “fantasma” - Sta diventando un tema caldo, quello del rilancio della Galleria Umberto, nel cuore del ... ilmattino.it

La storica Galleria Bombi, un tempo struttura segnata dal degrado, rinasce oggi come Digital Art Gallery (DAG): il tunnel digitale più grande d'Europa. L'inaugurazione è prevista per martedì 16 dicembre e l'ingresso sarà gratuito. #iosonoFriuliVeneziaGiulia x.com

Abbiamo acceso la luce dove c’era il buio. Gorizia diventa capitale mondiale dell’arte digitale, con una delle eredità più belle che #GO2025 lascia alla nostra terra. La storica Galleria Bombi, un tempo struttura segnata dal degrado, rinasce oggi come Digit - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.