Cancelli Galleria Umberto I slitta l’ok al progetto esecutivo

Tempo di lettura: 2 minuti Cancelli in Galleria Umberto I, slitta l'ok al progetto esecutivo. Di quest'ultimo, una determina del Servizio comunale Progetti Strategici prende atto del nuovo quadro economico (995.000 euro). Il documento però riporta il contenuto di una nota, inviata allo stesso ufficio lo scorso 12 novembre. "Il Rup – scrive la dirigente – vista l'urgenza di procedere all'approvazione del progetto esecutivo, nonché al successivo affidamento dei lavori, ritenuto di non essere in possesso delle competenze strutturali specificatamente richieste per l'intervento in oggetto, ha dichiarato che intende avvalersi, ai fini della verifica del progetto per gli aspetti strutturali, di un supporto esterno in possesso di specifiche competenze".

