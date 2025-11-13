Cancelli Galleria Umberto I slitta l’ok al progetto esecutivo
Tempo di lettura: 2 minuti Cancelli in Galleria Umberto I, slitta l’ok al progetto esecutivo. Di quest’ultimo, una determina del Servizio comunale Progetti Strategici prende atto del nuovo quadro economico (995.000 euro). Il documento però riporta il contenuto di una nota, inviata allo stesso ufficio lo scorso 12 novembre. “Il Rup – scrive la dirigente – vista l’urgenza di procedere all’approvazione del progetto esecutivo, nonché al successivo affidamento dei lavori, ritenuto di non essere in possesso delle competenze strutturali specificatamente richieste per l’intervento in oggetto, ha dichiarato che intende avvalersi, ai fini della verifica del progetto per gli aspetti strutturali, di un supporto esterno in possesso di specifiche competenze”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’altra sera un gruppo di cittadini, come purtroppo troppo spesso accade, la Galleria Umberto I versava in condizioni disastrose, sommersa dalla sporcizia. In poco tempo gli operatori di Napoli Servizi hanno riempito ben 15 sacchi di immondizia, per lo più cart - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Galleria Umberto ancora senza cancelli: «C'è il progetto ma servono esperti per approvarlo» - Niente cancelli alla Galleria Umberto di Napoli, 200 settimane dopo la firma dell’accordo per la «promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza» (era il il ... Da msn.com
Galleria: partite e degrado: «Si acceleri sul restyling» - In attesa dei lavori che porteranno l’installazione di 4 nuovi cancelli notturni nel primo salotto della città, torniamo purtroppo a registrare ancora ... Scrive ilmattino.it