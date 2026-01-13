David ritrovato la cura Spalletti funziona
David è stato ritrovato, confermando l’efficacia della cura di Spalletti. In un calcio sempre più orientato alla gestione umana, l’approccio dell’allenatore dimostra come il rispetto e l’attenzione possano fare la differenza nel rendimento e nel benessere dei calciatori. Questa filosofia sottolinea l’importanza di un metodo che valorizza le persone, andando oltre le mere strategie sportive.
Ci sono allenatori che gestiscono i calciatori come pedine e altri che li trattano come esseri umani. Luciano Spalletti appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Con Jonathan David, nelle ultime settimane, ha scelto una strada tanto rischiosa quanto profondamente coerente con la sua idea di calcio: la fiducia come atto educativo prima ancora che tattico. Dopo il rigore sbagliato contro il Lecce, il problema non era l’errore. I rigori si sbagliano. Il problema era il modo: una battuta fragile, svuotata, figlia non della presunzione ma della paura. Spalletti l’ha capito subito. E invece di esporre David al tribunale mediatico, l’ha protetto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
