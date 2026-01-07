Juve David ritrovato e l’abbraccio di Spalletti | Grande solidarietà verso Jonathan

Luciano Spalletti torna alla vittoria e ritrova Jonathan David nel match contro il Sassuolo. La Juventus, dopo una prestazione positiva con il Lecce e un episodio sfortunato, ha ottenuto un risultato importante che ha rafforzato la fiducia del team. L’abbraccio tra Spalletti e David testimonia il clima di solidarietà e determinazione che caratterizza la squadra in questa fase.

Torino, 7 gennaio 2026 – Luciano Spalletti in un colpo solo ritrova la vittoria e Jonathan David. La Juve, va detto, non si era mai smarrita, aveva giocato bene anche con il Lecce, ma quel rigore cestinato aveva anche annacquato gli entusiasmi, così il successo netto e incontrovertibile contro il Sassuolo ha ridato certezze e consapevolezze, soprattutto ha permesso al bomber canadese di rialzarsi. Un gol, il terzo, di freddezza e concretezza, con annesso abbraccio di tutta la squadra a dimenticare l’orribile penalty di qualche giorno fa. La Juve ha bisogno di quel David, non solo l’attaccante che viene dietro a fare sponda, ma anche del bomber, del rapace di area, a maggior ragione con la perdurante assenza di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

