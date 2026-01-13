Dalla bidella pendolare al carcere | stalking contro la preside di Caivano il caso che scuote la scuola italiana

Nel 2023, il caso di Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica di 30 anni, ha attirato l'attenzione nazionale. La sua storia di pendolarismo estremo tra Napoli e Milano e di stalking contro la preside di Caivano ha suscitato preoccupazione e riflessione sulla sicurezza nelle scuole italiane. Un percorso che ha portato dalla cronaca alla fase processuale, evidenziando le sfide e i rischi affrontati da chi lavora nel sistema scolastico.

Dal clamore mediatico al processo penale: una parabola inquietante. Nel 2023 la sua storia aveva catturato l’attenzione nazionale: Giuseppina “Giusy” Giugliano, 30 anni, collaboratrice scolastica, raccontava di affrontare ogni giorno un viaggio massacrante da Napoli a Milano per lavorare al liceo Boccioni, rinunciando a una stanza in affitto pur di “restare a casa”. Una narrazione diventata virale, tra solidarietà e scetticismo, che oggi appare lontanissima rispetto alla vicenda giudiziaria che la vede imputata per stalking aggravato. La donna è infatti sotto processo per atti persecutori nei confronti di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica simbolo del riscatto educativo del Parco Verde di Caivano, la cui storia ha ispirato anche una fiction Rai interpretata da Luisa Ranieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dalla “bidella pendolare” al carcere: stalking contro la preside di Caivano, il caso che scuote la scuola italiana Leggi anche: A processo per stalking Giusy Giugliano, la “bidella pendolare” tra Napoli e Milano: denunciata dalla preside di Caivano Leggi anche: Stalking a una preside di Caivano, arrestata l'ex "bidella pendolare" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giusy, l'ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora; Crans-Montana, Jacques Moretti in carcere e Jessica Maric agli arresti domiciliari: le scuse tra le lacrime; Arte, scienza e intelligenza artificiale: Roma ospita ‘EAR’, progetto internazionale sulla ricerca artistica. A processo per stalking Giusy Giugliano, la “bidella pendolare” tra Napoli e Milano: denunciata dalla preside di Caivano - Milano' accusata di aver perseguitato la preside Eugenia Carfora dopo il licenziamento ... ilfattoquotidiano.it

Bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano ... tg24.sky.it

La “bidella pendolare” finisce a processo per stalking: Giuseppina Giugliano tormentava la preside di Caivano - In parallelo, nel procedimento civile sul licenziamento, è assistita dall’avvocata Veronica Ascolese. giornalelavoce.it

#Caserta- Arrestata per stalking l' ex bidella "pendolare", nel mirino la Preside Casertana #Cronaca #Scuola #Stalking #Preside #Bidella #Pendolare #Mirino #NanoTV - facebook.com facebook

Stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora: arrestata la bidella «pendolare» Giusy Giugliano x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.