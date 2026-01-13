La favola della bidella Giusy raccontata dai giornaloni, pendolare instancabile da Napoli a Milano per amore del lavoro, è finita senza il lieto fine. La collaboratrice è accusata di stalking per i messaggi social alla preside di Caivano Eugenia Carfora e sta già affrontando il processo. La notizia è apparsa sul sito della testata Fanpage. Il lavoro coraggioso di Carfora ha ispirato la fiction di Rai Uno “La Preside”, con Luisa Ranieri protagonista. La collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano invece era diventata un caso mediatico nel 2023, per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli a Milano, risparmiando l’esoso affitto di una casa meneghina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A processo per stalking Giusy Giugliano, la “bidella pendolare” tra Napoli e Milano: denunciata dalla preside di Caivano

Leggi anche: Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora

Leggi anche: Giusy, l’ex bidella pendolare fra Napoli-Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giusy, l'ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora.

Arrestata l'ex bidella Giusy, pendolare tra Napoli e Milano: le accuse di stalking - Per capire come si arriva all’incredibile storia che coinvolge Giuseppina Giugliano, la “bidella Giusy”, e Eugenia Carfora, “la preside coraggio di Caivano”, bisogna tornare ai due diversi fenomeni me ... notizie.it