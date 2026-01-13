D' Alfonso Pd sul voto annullato in 23 sezioni | Sospetti e dubbi confermati inutile liquidare tuto come una quisquiglia

Il Consiglio di Stato ha confermato sospetti e dubbi riguardo alle elezioni di Pescara, annullando il voto in 23 sezioni. Questa decisione mette in discussione l’affidabilità del processo elettorale, evidenziando la rilevanza di questioni che non possono essere considerate semplici formalità. La vicenda richiede attenzione e approfondimenti, al di là delle interpretazioni superficiali o minimizzanti.

La sentenza del consiglio di Stato conferma sospetti e dubbi sulle elezioni di Pescara ed è inutile che il centrodestra tenti di liquidare il rinvio al voto di migliaia di elettori in 23 sezioni come una "quisquiglia". A dirlo è il deputato Pd Luciano D'Alfonso che replicando a chi, compreso il.

