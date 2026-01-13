Dal ristorante al volante del bus | così l' Academy di Start Romagna crea lavoro e copre i costi
L’Academy di Start Romagna offre opportunità di formazione professionale, unendo il settore ristorazione a quello dei trasporti. Attraverso percorsi mirati, giovani e adulti acquisiscono competenze utili per entrare nel mondo del lavoro, contribuendo anche a coprire i costi dell’educazione. Un esempio è la storia di Davide, che, grazie all’Academy, ha trasformato il suo percorso formativo in un’esperienza concreta, condividendo quotidianamente il proprio impegno tra ristorante e bus.
Quando Davide, figlio d’arte, incrocia suo padre nel deposito degli autobus, tra un cambio turno e l’altro, oggi lo saluta da collega. Quando Elena sale sul suo bus e vede i passeggeri che la salutano con un sorriso, capisce di aver fatto la scelta giusta nel rimettersi in gioco a 50 anni.Due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Start Romagna e Soroptimist Club contro la violenza sulle donne: arriva un bus 'manifesto'
Leggi anche: Dopo la nevicata a Verucchio riaprono le scuole, possibili disservizi sulla linea bus 164 di Start Romagna
L'Olandese Volante - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.