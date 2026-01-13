Dal ristorante al volante del bus | così l' Academy di Start Romagna crea lavoro e copre i costi

L’Academy di Start Romagna offre opportunità di formazione professionale, unendo il settore ristorazione a quello dei trasporti. Attraverso percorsi mirati, giovani e adulti acquisiscono competenze utili per entrare nel mondo del lavoro, contribuendo anche a coprire i costi dell’educazione. Un esempio è la storia di Davide, che, grazie all’Academy, ha trasformato il suo percorso formativo in un’esperienza concreta, condividendo quotidianamente il proprio impegno tra ristorante e bus.

