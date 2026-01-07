Dopo la nevicata a Verucchio riaprono le scuole possibili disservizi sulla linea bus 164 di Start Romagna

Dopo la nevicata, le scuole di Verucchio riaprono giovedì 8 gennaio, riprendendo regolarmente le attività didattiche. Si segnala comunque la possibile presenza di disservizi sulla linea bus 164 di Start Romagna, a causa delle condizioni meteorologiche. È consigliabile verificare eventuali aggiornamenti prima di pianificare gli spostamenti.

Giovedì 8 gennaio a Verucchio le scuole saranno regolarmente aperte. Riprendono dunque le lezioni dopo le vacanze natalizie e di fine anno e la chiusura forzata nella giornata del 7 gennaio a causa della situazione meteorologica con consistenti nevicate. A seguito dell’allerta meteo 0052026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Regione, FI attacca Start Romagna: "Persi 4,3 milioni per disservizi"

Leggi anche: Verifiche sulla linea Adriatica dopo la nevicata dell'Epifania: rallentamenti e ritardi sui treni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Verucchio: 8 gennaio scuole riaperte, ma non garantite le corse dell'autobus linea 146 - Riprendono dunque le lezioni dopo le vacanze natalizie e di fine anno e la chiusura forzata nella giornata del 7 gennaio a causa ... altarimini.it