Dal primo febbraio nel Lazio le ricette mediche scadranno prima D'Amato | Per i pazienti sarà un dramma

Dal primo febbraio, nel Lazio, le ricette mediche avranno una validità più breve, aumentando le difficoltà per i pazienti nel rispettare le scadenze. L’88% delle prestazioni sanitarie non viene garantito nei tempi stabiliti, e questa misura potrebbe ulteriormente complicare l’accesso alle cure. D’Amato ha commentato che per i pazienti potrebbe rappresentare un ulteriore problema, sottolineando le criticità del sistema sanitario regionale.

Nel Lazio l’88% delle prestazioni sanitarie non viene garantito nei tempi di legge e, dal primo febbraio, la riduzione della validità delle impegnative rischia di peggiorare la situazione. Secondo Alessio D’Amato (Azione), la misura della giunta Rocca è un “bluff” che scarica su cittadini e medici il peso delle liste d’attesa e spinge verso la sanità privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: D’Amato (Azione) dopo l’inchiesta sull’Istituto San Michele: “Quadro desolante, si rischia valanga in Regione” Leggi anche: Eto’o distrutto dall’ex CT del Camerun: “Mi ha insultato dal primo minuto, è troppo aggressivo” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Liste d’attesa. Il Lazio rivede gli ambiti di garanzia e i tempi di validità delle prescrizioni; Ricette mediche, via alle nuove scadenze: 10 giorni per quelle urgenti, annullati i sei mesi; Ricette mediche, la stretta della Regione Lazio: addio ai 6 mesi di validità, solo 10 giorni per le urgenti. Ricette mediche per le “prime visite”, da febbraio nuove scadenze: tutte le novità - Gli attuali 180 giorni, infatti, saranno ridotti a seconda delle urgenze. ildigitale.it

Ricette mediche, via alle nuove scadenze: 10 giorni per quelle urgenti, annullati i sei mesi - Cambia la validità delle prescrizioni mediche per visite ed esami diagnostici che vengono erogate dal Centro unico di prenotazione della Regione, quindi che si fanno in strutture ... ilmessaggero.it

