Eto'o distrutto dall'ex CT del Camerun | Mi ha insultato dal primo minuto è troppo aggressivo

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la faida tra Eto'o e Brys, ex CT del Camerun cacciato imporovvisamente: "Eto'o è troppo ingannevole, ha sempre cercato di sbarazzarsi di me il più velocemente possibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

eto distrutto dall exEto’o distrutto dall’ex CT del Camerun: “Mi ha insultato dal primo minuto, è troppo aggressivo” - Continua la faida tra Eto'o e Brys, ex CT del Camerun cacciato imporovvisamente: "Eto'o è troppo ingannevole, ha sempre cercato di sbarazzarsi di ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Eto Distrutto Dall Ex