Il 13 gennaio 2026, la Fiamma Olimpica attraverserà la provincia di Pavia, proseguendo il suo percorso verso i diversi territori lombardi. Di seguito sono riportati gli orari e il percorso previsto, offrendo informazioni utili per chi desidera seguire questa importante manifestazione olimpica. Restate aggiornati per conoscere i dettagli delle tappe e partecipare a un evento di rilevanza nazionale.

Pavia, 13 gennaio 2026 – Tutto pronto per il passaggio della Fiamma olimpica (controlla qui tutte le tappe in Lombardia ) che arriverà in provincia giovedì. Al mattino nell’aula 7 del Polo nuovo di ingegneria, è prevista una mattinata di incontri e iniziative dal titolo “Attendendo l’arrivo della fiamma olimpica a Pavia”. Da ingegneria la fiaccola non passerà, lo spirito olimpico, invece, ci sarà. . Aspettando la fiamma Fausto Montana e Cesare Zizza proporranno l’intervento “Olimpiadi: le origini greche di un’idea”, dedicato a un breve inquadramento delle origini dei giochi olimpici nel mondo antico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Vigevano a Pavia, la Fiamma Olimpica sbarca in provincia: orari e percorso

Leggi anche: La fiamma olimpica arriva a Genova: percorso, orari e divieti

Leggi anche: La fiamma olimpica sta per arrivare in Lombardia: percorso, orari e dove vederla

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La fiamma olimpica sta per arrivare nella nostra provincia: ecco tutti i passaggi; La Fiamma Olimpica illumina Pavia: il percorso ufficiale, gli orari e i tedofori; Giovedì 15 gennaio l’arrivo della Fiamma Olimpica a Vigevano e poi il passaggio a Pavia; La fiamma olimpica sta per arrivare in Lombardia: percorso, orari e dove vederla.

Da Vigevano a Pavia, la Fiamma Olimpica sbarca in provincia: orari e percorso - Giovedì 15 gennaio ad accoglierla mostre, simulazioni ma anche divieti e deviazioni del percorso delle linee urbane dei bus del capoluogo ... ilgiorno.it