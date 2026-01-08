La fiamma olimpica arriva a Genova | percorso orari e divieti

Il 9 gennaio Genova accoglie la fiamma olimpica, ultima tappa del percorso iniziato in Grecia e proseguito attraverso diverse città italiane. La cerimonia segna un momento importante in vista delle Olimpiadi di Milano 2026. Di seguito, vengono illustrati il percorso, gli orari e i divieti previsti per garantire un evento sicuro e ordinato per cittadini e visitatori.

Venerdì 9 gennaio è il grande giorno del passaggio della fiamma olimpica a Genova. Il capoluogo ligure sarà la destinazione finale della 33esima tappa del grande viaggio partito da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre, e diretto verso Milano, dove il 6 febbraio si svolgerà la.

La fiamma olimpica arriva a Genova: percorso, orari e divieti - Tra questi il campione di motocross Vanni Oddera, la nuotatrice Linda Cerruti e il comico Tommaso Cassis ... genovatoday.it

La Fiamma Olimpica arriva a Genova, Beppe Costa sarà uno dei tedofori - Condurrà la Fiamma nel percorso da Boccadasse, passaggio in via XX Settembre, piazza De Ferrari e arrivo al Porto Antico al Villaggio allestito a Calata Mandraccio ... lavocedigenova.it

