Dalla celebrità di Luca Zingaretti a quella di Dwayne Johnson, molte star di successo condividono il tratto della calvizie. Un tempo rare in Hollywood, oggi attori pelati dimostrano come la chioma non sia un requisito imprescindibile per conquistare il pubblico. La loro presenza e personalità hanno contribuito a ridefinire gli standard di bellezza e attrattiva nel mondo dello spettacolo.

S e un tempo a Hollywood gli attori pelati belli e sexy si contavano sulle dita di una mano (Telly Savalas, Yul Brynner), oggi per fortuna c’è l’imbarazzo della scelta. Il tutto grazie a Bruce Willis, icona del cinema anni 90 che riuscì a imporre lo stile testa liscia come una cifra di stile accettabile e cool, da copiare. Da allora sono emersi tanti attori pelati, di grande successo soprattutto in film d’azione molto spettacolari. Un trend che ha anche colpito l’Italia. Dwayne Johnson, più selfie che red carpet: è l’idolo assoluto dei fan a Venezia 2025 X Leggi anche › Bruce Willis e la malattia, la moglie: «Il suo cervello sta cedendo» Attori pelati famosi americani, italiani: i più belli e sexy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Luca Zingaretti a Dwayne Johnson, ecco le star calve che non hanno bisogno di una chioma fluente per conquistare il cuore del pubblico

