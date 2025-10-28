Zootropolis 2 | un nuovo trailer annuncia l' arrivo nel cast di Dwayne Johnson Josh Gad e altre star Disney
Il 26 novembre arriverà nei cinema l'atteso sequel e lo studio ha annunciato il coinvolgimento dei protagonisti di Oceania, Frozen ed Encanto. Disney ha condiviso online un trailer inedito del film Zootropolis 2, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre. Lo studio, inoltre, ha rivelato che nella versione inglese i fan potranno sentire anche alcune star molto amate, come i protagonisti di Oceania Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho, impegnate a dare voce a nuovi personaggi. Le nuove anticipazioni sul sequel Nel trailer di Zootropolis 2 si possono vedere nuovi dettagli dell'indagine, in cui è coinvolto un serpente, che determinerà il futuro di Nick e Judy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tra un mese torneremo a ZOOTROPOLIS. E questa gag, che proviene dal nuovo Trailer ( youtu.be/sEgPQ7HKoBA) dell'atteso sequel, conferma che Flash è e rimane il mio personaggio del cuore! #Zootropolis2 #Zootopia2 #Disney #Zootropolis #FlashSlothm - X Vai su X
Poster parodia di Zootropolis 2 ispirato a The Mandalorian and Grogu, tratto da un nuovo video promozionale di Zootropolis 2. - facebook.com Vai su Facebook
Zootropolis 2: un nuovo trailer annuncia l'arrivo nel cast di Dwayne Johnson, Josh Gad e altre star Disney - Il 26 novembre arriverà nei cinema l'atteso sequel e lo studio ha annunciato il coinvolgimento dei protagonisti di Oceania, Frozen ed Encanto. Secondo movieplayer.it
Zootropolis 2: il nuovo poster ufficiale del film d’animazione Disney - Nel film d'animazione Zootropolis 2, i detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritroveranno sulle tortuose tracce di un misterioso rettile. Secondo cinematographe.it
Zootropolis 2, il trailer finale del film d'animazione - Jared Bush e Byron Howard hanno firmato la regia di Zootropolis 2, il nuovo atteso film d’animazione. Come scrive tg24.sky.it