Zootropolis 2 | un nuovo trailer annuncia l' arrivo nel cast di Dwayne Johnson Josh Gad e altre star Disney

Movieplayer.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 novembre arriverà nei cinema l'atteso sequel e lo studio ha annunciato il coinvolgimento dei protagonisti di Oceania, Frozen ed Encanto. Disney ha condiviso online un trailer inedito del film Zootropolis 2, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre. Lo studio, inoltre, ha rivelato che nella versione inglese i fan potranno sentire anche alcune star molto amate, come i protagonisti di Oceania Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho, impegnate a dare voce a nuovi personaggi. Le nuove anticipazioni sul sequel Nel trailer di Zootropolis 2 si possono vedere nuovi dettagli dell'indagine, in cui è coinvolto un serpente, che determinerà il futuro di Nick e Judy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Zootropolis 2: un nuovo trailer annuncia l'arrivo nel cast di Dwayne Johnson, Josh Gad e altre star Disney - Il 26 novembre arriverà nei cinema l'atteso sequel e lo studio ha annunciato il coinvolgimento dei protagonisti di Oceania, Frozen ed Encanto.

Zootropolis 2: il nuovo poster ufficiale del film d'animazione - Nel film d'animazione Zootropolis 2, i detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritroveranno sulle tortuose tracce di un misterioso rettile.

Zootropolis 2, il trailer finale del film d'animazione - Jared Bush e Byron Howard hanno firmato la regia di Zootropolis 2, il nuovo atteso film d'animazione.

