Decreti flussi | aumentano le truffe e la tratta degli immigrati

Il Centro Idos racconta,lo schema delle truffe messe in atto dagli intermediari L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Decreti flussi: aumentano le truffe e la tratta degli immigrati

La video inchiesta svela le distorsioni del decreto flussi nel gestire l'impiego dei lavoratori stranieri nelle campagne del ragusano. Tutti i premi della serata svoltasi a Torino

Decreto Flussi 2026-2028, in "Gazzetta" il piano triennale degli ingressi per lavoro

'Decreti flussi usati per sfruttare lavoro alimentando tratta' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive msn.com

Le truffe del decreto flussi. “Io, badante moldava a Milano: ‘mance’ per lavorare e nessun contratto” - Milano, 10 ottobre 2025 – Il canale per arrivare regolarmente in Italia ha funzionato, ma poi il meccanismo si è inceppato. Da ilgiorno.it

Decreto Flussi, sì del Governo: ecco cosa cambia - Si completa il quadro normativo sui flussi di lavoratori stranieri in Italia per il 2026. Secondo msn.com