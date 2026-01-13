Crans-Montana Schillaci commosso al Niguarda | Coinvolti ragazzi molto giovani

Durante una visita al Niguarda di Milano, Schillaci ha espresso gratitudine verso il personale sanitario e ha sottolineato l'importanza della sanità pubblica italiana, evidenziando l'impegno di medici e paramedici. Ha inoltre incontrato giovani pazienti e familiari, confermando l’attenzione del governo sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sull’importanza di valorizzare i professionisti del settore. La visita ha rappresentato un momento di riconoscimento e di vicinanza alle strutture pubbliche.

LaPresse) – “È stata una visita per vedere i pazienti, per salutare i familiari e poi anche per ringraziare personale medico e paramedico che in questi giorni è stato veramente unico e quindi il motivo per cui siamo qui è questo, far vedere che la sanità pubblica italiana, in questo caso quella a Lombarda, è una vera eccellenza”. Così il ministro della salute, Orazio Schillaci uscendo dall’ospedale Niguarda dopo aver fatto visita ai pazienti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana e ricoverati nel reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese. “I parenti sono fiduciosi, sanno che sono curati in un centro di eccellenza dove il personale oltre la professionalità ha dimostrato veramente umanità – ha proseguito il ministro che parlando ha trattenuto a stento le lacrime – Credo che la commozione ci sia perché sono soprattutto persone, ragazzi, molti minorenni con i genitori, quindi è un quadro particolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Schillaci commosso al Niguarda: "Coinvolti ragazzi molto giovani" Leggi anche: Crans-Montana, identificate tutte le sei giovani vittime italiane: chi sono. Altri due ragazzi in arrivo al Niguarda Leggi anche: Crans Montana, Baruffaldi Preis, Centro ustionati Niguarda: "I ragazzi che arriveranno sono molto gravi" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ministro Schillaci al Niguarda, commosso da visita a feriti Crans-Montana. Ministro Schillaci al Niguarda, commosso da visita a feriti Crans-Montana - Il ministro della salute, Orazio Schillaci, ha fatto visita per oltre un'ora alle famiglie e ai dodici ragazzi feriti nella strage di Crans - ansa.it

