Cosenza uomo trovato morto in auto

A Cosenza, un uomo di 38 anni è stato trovato morto all’interno della propria auto, con ferite da arma da fuoco. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 15:40. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso sulla sicurezza nella zona.

15.40 Ucciso a colpi di pistola l'uomo di 38 anni, il cui cadavere è stato trovato al posto di guida della sua auto a Cosenza. La conferma che si è trattato di un omicidio - dopo il ritrovamento nelle vicinanze di tre bossoli - è venuta dal sopralluogo della scientifica che ha rilevato fori di proiettile sul parabrezza e sulla carrozzeria sul lato del guidatore. Ad accorgersi del cadavere è stato un passante che ha notato l'uomo riverso in auto ed ha chiamato i carabinieri. In corso le indagini.

