Cosenza tragico scontro tra auto e bici | morto un ciclista

Tragico incidente nel Cosentino, dove nella serata di ieri un ciclista morto a Scalea a seguito del violento impatto con un'automobile. L'incidente è avvenuto attorno alle 21 sulla statale 18, nei pressi del depuratore comunale. La vittima è un cittadino di origine romene che era a bordo della sua bicicletta. Da quanto si è appreso finora, l'uomo si à scontrato con una Panda guidata da una donna. Immediati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
