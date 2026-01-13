Cos’è questa storia del ‘commissariamento’ della scuola in Emilia-Romagna

Recentemente, il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare le scuole di alcune regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna e Toscana. Questa misura implica la temporanea gestione diretta da parte dello Stato, sostituendosi alle autorità locali. La decisione suscita interrogativi sulle cause e le conseguenze di questa scelta, che interessa la gestione e l’organizzazione del sistema scolastico in queste aree del paese.

Il Consiglio dei ministri ha 'commissariato' la scuola delle regioni Umbria, Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna. Tutte e quattro sono governate da maggioranze di centrosinistra. Secondo il ministero dell'Istruzione e del merito (Mim), queste regioni non hanno approvato i piani di dimensionamento.

