Cos’è questa storia del ‘commissariamento’ della scuola in Emilia-Romagna

Recentemente, il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare le scuole di alcune regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna e Toscana. Questa misura implica la temporanea gestione diretta da parte dello Stato, sostituendosi alle autorità locali. La decisione suscita interrogativi sulle cause e le conseguenze di questa scelta, che interessa la gestione e l’organizzazione del sistema scolastico in queste aree del paese.

