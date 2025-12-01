Cos'è questa storia dell'esercitazione con i carri armati in una scuola media a Udine

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola media 'Ellero', a Udine, è stata travolta dalle polemiche per l'iniziativa che vedrà alcuni docenti impegnati in una simulazione militare. All'evento, organizzato nel cortile dell'istituto, potrebbero sfilare anche dei carri militari gestiti dal Cimic Group, un reparto dell'esercito italiano che si occupa di cooperazione civile-militare a supporto della Nato in aree di crisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

