Corteo per la Palestina a Milano centinaia in piazza per chiedere giustizia | La tregua è una menzogna

Alcune centinaia di persone si sono ritrovate questa sera, giovedì 30 ottobre, in piazza della Scala (ribattezzata Piazza Gaza) per chiedere “giustizia per la Palestina”. L'appuntamento era alle 18. Sulla locandina, diffusa sui social e apposta davanti all'ingresso di Palazzo Marino, il claim. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tensione a Torino, scontri al corteo pro Palestina: cariche dei carabinieri Scontri in via Accademia delle Scienze, il corteo arretra dopo i tafferugli - facebook.com Vai su Facebook

Il servizio d'ordine del corteo pro Palestina, sceso in piazza contro la partita Italia-Israele a Udine, ha cercato di impedire che un gruppo di manifestanti - vestiti di nero e a volto coperto - entrasse in contatto con gli agenti schierati. - X Vai su X

Milano, manifestazione Pro Palestina oggi: il corteo attraversa il centro, con gli slogan «Ora e sempre resistenza. Stop genocide» - Sul piano Trump i manifestanti sono pessimisti: «In questa tregua non avete nessun merito perché voi siete i guerrafondai» ... Secondo milano.corriere.it

Corteo pro Palestina a Milano, 5 mila in marcia da piazzale Lodi tra le forze dell'ordine. Cori per Hamas e cartelli contro Meloni - I manifestanti sono partiti cantando «Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza». Segnala milano.corriere.it

Manifestazione per la Palestina davanti al Consolato Usa, il corteo verso il centro: "Stop al genocidio" - Il gruppo si è spostato in corteo verso Porta Venezia. Da milanotoday.it