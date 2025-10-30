Corteo per la Palestina a Milano centinaia in piazza per chiedere giustizia | La tregua è una menzogna

Milanotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune centinaia di persone si sono ritrovate questa sera, giovedì 30 ottobre, in piazza della Scala (ribattezzata Piazza Gaza) per chiederegiustizia per la Palestina”. L'appuntamento era alle 18. Sulla locandina, diffusa sui social e apposta davanti all'ingresso di Palazzo Marino, il claim. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

