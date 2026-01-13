Corte Usa verso stop atleti transgender

La Corte Suprema degli Stati Uniti sta esaminando una questione rilevante nel mondo dello sport: la possibilità di vietare agli atleti transgender di partecipare alle competizioni femminili. La decisione potrebbe avere implicazioni significative per le politiche sportive e i diritti degli atleti, segnando un momento di riflessione sulle norme e i principi che regolano la partecipazione equa e inclusiva.

3.21 La Corte Suprema Usa sta valutando la possibilità di vietare la partecipazione alle competizioni femminili degli atleti transgender.Uno dei cavalli di battaglia di Trump. Negli ultimi anni più di due dozzine di stati americani hanno approvato leggi che vietano agli atleti nati maschi di partecipare alle gare femminili e a breve, la Corte dovrà esprimersi sulle contestazioni alle leggi statali dell' Idaho e della Virginia Occidentale che vietano agli atleti transgender di partecipare a tali competizioni.

