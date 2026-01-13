Corruzione caso Amata | l' udienza slitta al 2 marzo L' imprenditrice Cannariato chiede l' abbreviato

Il processo per corruzione che coinvolge l'assessora regionale siciliana Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato è stato rinviato al 2 marzo. L’udienza preliminare, inizialmente programmata, è stata posticipata dal gup del tribunale di Palermo, Walter Turturici. La vicenda riguarda presunti illeciti legati a pratiche di corruzione, mentre Cannariato ha richiesto di procedere con l’abbreviato.

Il gup del tribunale di Palermo, Walter Turturici, ha rinviato al 2 marzo l'udienza preliminare che vede imputate di corruzione l'assessora regionale siciliana al Turismo, Elvira Amata (FdI), e l'imprenditrice Marcella Cannariato. L'imprenditrice ha chiesto il rito abbreviato. Nessuna richiesta in questo senso, invece, dai legali dell'esponente di Giunta, gli avvocati Giuseppe Gerbino e.

