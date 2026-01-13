In un contesto di crescente attenzione alle dinamiche interne della Rai, Corona ha recentemente deciso di condividere il suo punto di vista sulla questione Signorini, portando alla luce aspetti precedentemente nascosti. Questa scelta segna un momento di apertura e trasparenza, ampliando il discorso oltre i tradizionali telegiornali e coinvolgendo anche il prime time. Ecco i motivi che hanno spinto Corona a voltare le spalle a Signorini e a parlare pubblicamente di questa vicenda.

– Non più solo i telegiornali Rai: il caso Signorini approda anche in prima serata. A occuparsene è stato Massimo Giletti, che a Lo Stato delle Cose su Rai Tre ha acceso i riflettori su una frattura che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori: quella tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, per anni legati da una collaborazione stretta e oggi protagonisti di uno scontro frontale. Pronti a scoprire tutto? Tenetevi forte. Il video in seconda pagina. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Corona vuota il sacco in Rai: ecco perché ha voltato le spalle a Signorini

Leggi anche: “Io e Alfonso…”. A letto con Signorini per entrare al GF, accusa choc di Corona: concorrente vuota il sacco

Leggi anche: “Io e Alfonso…”. A letto con Signorini per entrare al GF, accusa choc di Fabrizio Corona: concorrente vuota il sacco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, Corona riempie il bicchiere a Lovati e lui straparla e fa il gioco della torre. Ora ha un sacco di nemici (importanti) - Insulti a Meloni, Vespa e mezza tv L'inchiesta sul delitto di Garlasco si è tinta di grottesco. affaritaliani.it

A letto con Signorini per entrare al GF, accusa choc di Corona: concorrente vuota il sacco, cosa succedeva - facebook.com facebook

La copertina è corta Il caso Corona-Signorini ha fatto detonare un sistema di influenza. Marina e Pier Silvio ora devono fare i conti con un vuoto di racconto: è la prova più dura da quando hanno le redini di Mediaset. @paolomadron x.com