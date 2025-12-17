Io e Alfonso… A letto con Signorini per entrare al GF accusa choc di Fabrizio Corona | concorrente vuota il sacco

Fabrizio Corona ha scatenato un acceso dibattito pubblicando un video su Falsissimo, nel quale fa accuse forti nei confronti di Alfonso Signorini e altri volti noti dello spettacolo. L'intervista, intitolata “Io e Alfonso…”, ha suscitato reazioni e polemiche, ampliando il fuoco delle discussioni nel mondo dello spettacolo e sui social, alimentando un clima di tensione e curiosità.

Il video pubblicato da Fabrizio Corona sul suo format Falsissimo ha acceso un vero e proprio incendio mediatico, travolgendo non solo Alfonso Signorini, ma allargando rapidamente il raggio delle polemiche anche ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dei social. Le accuse mosse dall’ex re dei paparazzi hanno iniziato a circolare con forza sul web, alimentando discussioni, sospetti e una valanga di commenti che in poche ore hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico. Al centro della narrazione c’è un rapporto che, secondo Corona, avrebbe avuto contorni ben più complessi rispetto a quanto raccontato finora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

