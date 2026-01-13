Controlli ad alto impatto Scattano le denunce I migranti alle 22.30 tutti dentro i Cas

Le autorità hanno intensificato i controlli nei centri di accoglienza, con conseguenti denunce e restrizioni. I migranti devono rientrare nei Cas entro le 22.30, che rimarranno fermi a tre strutture, ospitando complessivamente 240 persone. La città mantiene un sistema di gestione più rigoroso, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza pubblica.

di Anna Duchini "La città è sotto controllo" e ci saranno regole più stringenti per i Cas, che non potranno aumentare, ma resteranno gli attuali 3 che, oggi, ospitano un totale di 240 migranti. Nuova regola della Prefettura: alle 22.30 gli ospiti dei Cas dovranno essere rientrati in struttura. È un messaggio netto quello che emerge dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi ieri mattina a Chianciano Terme: la situazione è monitorata e resta oggetto di futuri controlli. Un’affermazione che arriva al termine di un confronto articolato tra istituzioni, forze dell’ordine e amministrazione comunale, chiamati a fare il punto su sicurezza urbana, alberghi dismessi e gestione dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

