Controlli ad alto impatto | i numeri

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio a Montevarchi, dove da agosto si svolgono settimanalmente servizi straordinari ad alto impatto coordinati tra tutte le Forze dell’Ordine. Un impegno congiunto che, secondo il Sindaco Silvia Chiassai Martini, sta producendo risultati "significativi e mai registrati prima in Valdarno", dopo i tanti casi di micro criminalità registrati all’interno dell’area comunale che, in più di un’occasione, avevano posto l’accento sulla sicurezza non soltanto del capoluogo ma anche delle limitrofe frazioni che la circondano. L’operazione coinvolge Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Montevarchi, impegnate in controlli mirati che, negli ultimi mesi, hanno portato all’identificazione di 138 persone, alla verifica di 22 veicoli e di 9 esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli ad alto impatto: i numeri

