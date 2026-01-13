consar partiti male poi ci siamo presi il match

Dopo tre sconfitte consecutive, la Consar Ravenna ha ottenuto una vittoria importante a Porto Viro, battendo per 3-0 la squadra locale. Un risultato che rappresenta una ripresa significativa nel percorso di stagione, dimostrando capacità di reazione e determinazione. La partita segna un passo avanti per la squadra, che ora punta a consolidare il proprio rendimento nel campionato.

Col 3-0 corsaro di Porto Viro, la Consar Ravenna ha spezzato l’incantesimo, tornando al successo dopo le sconfitte contro Prata, Fano e Pineto. Il contemporaneo ko di Prata a Lagonegro ha permesso di ridisegnare la classifica, che ora vede in vetta proprio Pineto e Prata a quota 32, con Ravenna in agguato a 31. Fra i protagonisti del blitz rodigino c’è stato Nino Russo: "Dopo tre sconfitte consecutive – ha commentato il regista sorrentino – siamo entrati in campo col freno a mano tirato. Devo dire che, anche se ci eravamo detti di iniziare subito molto aggressivi, un po’ ce l’aspettavamo. Ci siamo bloccati al servizio, dove abbiamo commesso tanti errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

