Consar Russo eroe della rimonta | Partiti male poi siamo cresciuti
Una prestazione da mettere in cornice. Tredici punti complessivi, 3 in attacco, 2 a muro e addirittura 8 al servizio. Tanto per dare la dimensione di quello che ha fatto Nino Russo, alzatore della Consar Ravenna nel vittorioso match casalingo contro Porto Viro, basta dire che il suo score è uguale a quello dell’opposto bulgaro Dimitrov, che dovrebbe essere il terminale offensivo più ‘remunerativo’ della squadra. Sotto 0-2, il regista sorrentino si è messo sulle spalle la squadra, firmando lui i punti necessari per suonare la carica e organizzare la remuntada. Russo, perché avete scelto la via più tortuosa per regalare al vostro pubblico la vittoria al debutto, contro Porto Viro, che peraltro aveva sempre vinto a Ravenna? "Diciamo che, ‘pronti e via’ e giocare subito al Pala De Andrè, è sempre difficile e purtroppo abbiamo pagato caro la prima, con un inizio in saluta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
