Como-Milan designata la squadra arbitrale

È stata ufficialmente comunicata la squadra arbitrale incaricata di dirigere il recupero della 19ª giornata di Serie A tra Como e Milan, in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La designazione include gli arbitri e gli assistenti che garantiranno il corretto svolgimento della partita.

Designata la squadra arbitrale per il recupero della 19ª giornata tra Como e Milan, in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La direzione di gara è stata affidata a Marco Guida. Assistenti Alessandro Lo Cicero e Shunsuke Yoshikawa. Quarto uomo Luca Pairetto. Al VAR Daniele Doveri, AVAR Gianluca Di Paolo. Tutto pronto, dunque, per il recupero che chiuderà il programma della giornata.

