Designata la sestina arbitrale per Roma-Napoli

Forzazzurri.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco chi arbitrerà il match del Napoli contro la Roma all’Olimpico. L’AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per la partita Roma-Napoli, match in programma . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

designata la sestina arbitrale per roma napoli

© Forzazzurri.net - Designata la sestina arbitrale per Roma-Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

designata sestina arbitrale romaDesignata la sestina arbitrale per Roma-Napoli - Ecco chi arbitrerà il match del Napoli contro la Roma all'Olimpico. Come scrive forzazzurri.net

designata sestina arbitrale romaRoma Lazio Women, designato il fischietto della prossima super sfida del campionato Serie A Women Athora - I dettagli Per la 6ª giornata della Serie A Women Athora è stata ufficializzata la designazion ... Scrive lazionews24.com

Playoff Europa League, Porto-Roma affidata ad una squadra arbitrale tutta tedesca - Giovedì sera scende in campo la Roma, che gioca la sfida d'andata del playoff di Europa League contro il Porto. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Designata Sestina Arbitrale Roma