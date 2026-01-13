Come l’IA può aiutare la moda

Da ilgiorno.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Intelligenza Artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nel settore della moda, offrendo soluzioni per migliorare design, produzione e analisi di mercato. In vista della Milano Fashion Week Uomo (16-20 gennaio), è interessante esplorare come l’IA possa contribuire a rendere più efficienti i processi e a innovare le modalità di creazione e proposta delle collezioni.

Razzante* In vista della Milano Fashion Week Uomo (16-20 gennaio), si torna a parlare del ruolo che l’Intelligenza Artificiale (IA) può avere nel campo della moda. Numerosi brand hanno già adottato soluzioni basate sull’IA, ad esempio per offrire consigli personalizzati agli utenti interessati a un capo d’abbigliamento o ad un accessorio, oppure per consentire prove virtuali di vestiti in tempo reale. Grazie a queste soluzioni, i brand di qualsiasi dimensione possono aggiornare rapidamente le proprie campagne, sperimentare nuove varianti di prodotto o scenari visivi senza dover spostare persone e attrezzature, ottenendo così un notevole risparmio economico e logistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

come l8217ia pu242 aiutare la moda

© Ilgiorno.it - Come l’IA può aiutare la moda

Leggi anche: Seduti male per ore davanti al Pc? L’IA e 16 sensori possono aiutare

Leggi anche: Così l'intelligenza artificiale può aiutare a contrastare la violenza sulle donne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Dark Secret About AI Art That No One Wants You to Know

Video The Dark Secret About AI Art That No One Wants You to Know

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.