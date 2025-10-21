Così l' intelligenza artificiale può aiutare a contrastare la violenza sulle donne

Ilfoglio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio Valutazione Impatto del Senato ha pubblicato un approfondito studio sull’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto delle politiche di prevenzione dei femminicidi. Il metodo è semplice: partire da indicatori socio-economici e territoriali per individuare le aree geografiche a maggior rischio e combinare i dati raccolti con strumenti di machine learning,  così da elaborare una mappa predittiva del rischio di femminicidio a livello locale. Questa scansione consentirebbe una maggiore precisione per analizzare l'impatto dell'apertura dei centri antiviolenza (Cav) o per la destinazione di risorse in una determinata zona del paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cos236 l intelligenza artificiale pu242 aiutare a contrastare la violenza sulle donne

© Ilfoglio.it - Così l'intelligenza artificiale può aiutare a contrastare la violenza sulle donne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prysmian corre con nuova febbre da Intelligenza artificiale in Usa - Prysmian in buon rialzo a Piazza Affari, sulla prospettiva di un incremento degli investimenti americani in Intelligenza Artificiale. Da ilsole24ore.com

Intelligenza artificiale: così Broadcom scommette sui chip personalizzati - Da un lato, la volontà di presentarsi sempre di più quale unico fornitore di hardware e software su diverse tecnologie. Scrive ilsole24ore.com

Governare l'intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione: non solo algoritmi, ma visione e responsabilità - L’intelligenza artificiale può e deve diventare uno degli assi portanti della modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Intelligenza Artificiale Pu242