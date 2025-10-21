Così l' intelligenza artificiale può aiutare a contrastare la violenza sulle donne

L’Ufficio Valutazione Impatto del Senato ha pubblicato un approfondito studio sull’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto delle politiche di prevenzione dei femminicidi. Il metodo è semplice: partire da indicatori socio-economici e territoriali per individuare le aree geografiche a maggior rischio e combinare i dati raccolti con strumenti di machine learning, così da elaborare una mappa predittiva del rischio di femminicidio a livello locale. Questa scansione consentirebbe una maggiore precisione per analizzare l'impatto dell'apertura dei centri antiviolenza (Cav) o per la destinazione di risorse in una determinata zona del paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

