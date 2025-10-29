Tragico incidente sul lavoro a Lecce | un operaio di 67 anni muore folgorato
Un altro tragico incidente sul lavoro in Puglia. L'ennesimo dramma questa mattina nel Salento: è successo intorno alle 10.30, in via Vecchia Frigole, nella zona periferica di Lecce. Un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scopri altri approfondimenti
Tragico incidente sul lavoro nel Mantovano, a Cavriana: il 23enne è rimasto incastrato in un macchinario agricolo Vai su Facebook
Tragico incidente per il portiere dell' #Inter Josep #Martinez: investe e uccide un uomo in carrozzina - X Vai su X
Travolto dal crollo di un solaio, muore operaio 55enne: Antonio costruiva una vasca per la raccolta dell'acqua piovana - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Come scrive leggo.it
Operaio morto, schiacciato tra due camion. Datore di lavoro rischia il processo - L’udienza preliminare è fissata per il 24 novembre, dinanzi al gup Angelo Zizzari. Da leccenews24.it
Incidente sul Lavoro a Borgagne, operaio 57enne cade da impalcatura. Ricoverato al “Vito Fazzi” - Ricoverato in codice rosso, indagini in corso di Carabinieri e Spesal. Scrive leccenews24.it